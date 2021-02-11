«Столько красивых образов»: внучка Валерии снялась в первой фотосессии

https://static.news.ru/photo/33769a60-6c75-11eb-8859-96000091f725_660.jpg Фото: lianashulginaa/instagram.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его супруга Лиана устроили своей дочери Селин первую фотосессию.

В начале января малышке исполнился один месяц. Это событие счастливые родители решили отпраздновать красивыми снимками.

Столько красивых образов! Такие милые фотографии будут. Хорошо, что такие моменты можно оставить не только в памяти, — написала Лиана на своей странице в Instagram.

На фотографиях маленькую Селин укутали в розовый кокон, а лицо закрыли смайликом. На нескольких снимках девочка наряжена в платье и чепчик.

Ранее NEWS.ru писал, что Лиана выложила в социальной сети видео, запечатлевшее процесс кормления маленькой дочери Селин. Девочка появилась на свет 1 января. Так, на представленных кадрах мама кормит малышку, лицо ребёнка не показано. В это время Арсений Шульгин играет на пианино.

Лиана Волкова и Арсений Шульгин поженились в конце лета 2020 года. О том, что пара ожидает первенца, они сообщили в ноябре. 1 января у супругов родилась дочь, которую назвали Селин.