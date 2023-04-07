«Стой на своем»: Арбенина прокомментировала отмену концертов Арбенина после отмены ее концертов опубликовала текст песни «Гавань» с фразой «стой на своем»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Диана Арбенина

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина после отмены ее концертов в нескольких российских городах опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) текст песни «Гавань». Там встречается фраза «Стой на своем».

Не бойся и стой на своем, мы вместе все переживем, — написала Арбенина.

В начале апреля концерты Арбениной отменили в Кaзани, Чебоксарах, Пятигорcке, Ульяновске и Тольятти. Последний концерт ее тура, согласно онлайн-афише, зaпланирован на 8 июля в Москве.

Наканeне глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Диану Арбенину после высказываний о специальной военной операции. По его мнению, слова лидера группы «Ночные снайперы» дискредитируют Вооруженные силы России.

Бородин отметил, что в 2014 году после вхождения Крыма в состав России Арбенина на концерте в Киеве попросила прощения у украинских коллег и выразила солидарность с гражданами Украины.