«Стоит задуматься»: почему вечеринка Ивлеевой может привести к революции Охлобыстин: «голая» вечеринка Ивлеевой может привести к революции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Актер Иван Охлобыстин заявил, что «голая» вечеринка в Москве, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, может спровоцировать революцию. Как это возможно и какая связь между такими событиями?

Почему вечеринка Ивлеевой может привести к революции

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» звезда сериалов «Интерны» и «Полярный» сообщил, что бойцы российской армии, которые сейчас находятся на передовой, восприняли вечеринку Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» 20 декабря как «личное оскорбление». В связи с этим появление участников этого мероприятия на новогодних телевизионных шоу будет встречено военнослужащими ВС РФ крайне негативно.

«Ребята на передовой восприняли „голую“ вечеринку Ивлевой как личное оскорбление, и если хоть один из участников этой „вечеринки“ появится на любом из новогодних „голубых огоньков“ на федеральных каналах, то они будут считать, что наша власть откровенно издевается над ними и их близкими, что считает их грязью и рабами, не имеющими права иметь свое мнение», — пишет Охлобыстин.

Актер выразил мнение, что именно такое положение дел, как правило, приводит к революциям, поэтому «стоит задуматься».

«А именно так и начинаются революции... Стоит задуматься», — констатировал артист.

Что говорили бойцы ВС РФ о «голой» вечеринке Ивлеевой

Находящиеся в зоне специально военной операции бойцы ВС РФ осудили звезд российского шоу-бизнеса, которые организовали и приняли участие в скандальном мероприятии. Военнослужащие поддержали инициативу общественной организации «Зов народа» проверить Ивлееву и ее «голую» вечеринку на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Telegram-канал SHOT публиковал соответствующее видеообращение российских военнослужащих с Артемовского направления. Они отметили, что их боевые товарищи гибнут и получают ранения на передовой, пока звезды российского шоу-бизнеса позволяют себе творить разврат.

«В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики. Мы поддерживаем инициативу движения „Зов народа“ по проверке данных мероприятий», — заявили бойцы ВС РФ.

Какие знаменитости осудили «голую» вечеринку Ивлеевой

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн), который посетил организованное Ивлеевой мероприятие, назвал вечеринку «отвратным пранком». Он признался, что вместе с супругой быстро покинул клуб.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн)

«Мероприятие отвратное, какой-то пранк. Такое ощущение, что Настя пранканула всех адекватных людей, кто там был. Мы быстро уехали. Публика и место крайне не понравились», — заявил исполнитель.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) назвала «голую» вечеринку Ивлеевой «срамотой». Говоря о мероприятии, она использовала выражение «Содом и Гоморра», которое употребляют для описания мест крайнего разврата и попирания моральных устоев.

«Ой, ребята, шо делается! Срамота-то какая! У Настьки-то Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое? Гей-пропаганду нельзя, а Содом и Гоморру можно, получается?» — отметила артистка в ходе общения с подписчиками в социальных сетях.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что мероприятие напомнило ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

«У меня такое ощущение, что стадо обезьян ограбило ювелирный магазин и [магазин] нижнего белья, нацепили на себя как могли и бегают в стаде, тусуются, друг друга фотографируют и им радостно от этого. На самом деле так мерзко от этого, особенно [учитывая], в какое время живем», — сказал Милонов.

Читайте также:

Составлен список знаменитостей, резко осудивших «голую» вечеринку Ивлеевой

«Выстрел в ногу России»: что сказали власти и военные о вечеринке Ивлеевой

«Даже не вставило»: звезды нашли что сказать о вечеринке Ивлеевой