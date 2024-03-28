Стивен Сигал встретился с пострадавшими во время теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стивен Сигал

Проживающий в России американский актер Стивен Сигал навестил пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Как сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав России, он приехал в Национальный медико-хирургическом центр имени Н. И. Пирогова.

Он назвал произошедшее ужасной трагедией, которая не должна была случиться. По его мнению, Россия станет образцом и покажет миру, что нельзя безнаказанно совершать такие деяния.

Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их, — добавил Сигал.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени. Согласно последним данным, число жертв выросло до 143 человек (из них трое детей). Еще 360 человек получили ранения и травмы.

Ранее актер и юморист Сергей Светлаков сообщил, что находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта. Он признался, что пережил «настоящий ад». В беседе с журналисткой Ксенией Собчак артист рассказал, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников.