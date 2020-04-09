Стивен Сигал превратил дом на Рублёвке в неприступную крепость

https://static.news.ru/photo/8ea47616-7a43-11ea-8049-fa163e074e61_660.jpg Стивен Сигал Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Американский актёр Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, редко выезжает за пределы новой родины. Голливудская звезда проводит большую часть времени в своём доме на Рублёвке, который он превратил в неприступную крепость.

Оценочная стоимость подмосковной недвижимости Сигала варьируется от 80 до 100 млн рублей. Участок в селе Усово Одинцовского района с особняком площадью 433 квадратных метра в 2018 году ему продал руководитель «Росгосцирка» Владимир Шемякин.

По рассказам соседей, актёр усилил ворота, оборудовал дом пуленепробиваемыми окнами и оснастил участок камерами. Но системы безопасности не помогли ему избежать проблем с российским законом. Налоговая инспекция заблокировала счёт Сигала в Сбербанке из-за проблем с отчётностью по доходам, передаёт «Экспресс газета».

Издание уточняет, что у звезды имеется общий бизнес с председателем Федерации общин горских евреев России Акимом Гилаловым. Вместе они основали компанию «Русские ярмарки» и планируют устраивать мероприятия более чем в 170 городах страны.

А возвращаться в Соединённые Штаты актёру опасно, потому что там его хотят привлечь к ответственности за сексуальные домогательства к 10 женщинам.

Ранее NEWS.ru писал, что Стивен Сигал решил баллотироваться в депутаты Госдумы от партии «За правду!» писателя Захара Прилепина. Однако если до 2021 года вступят в силу поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным и поддержанные самим Прилепиным, депутатами не смогут становиться люди с множественным гражданством и даже видом на жительство в другой стране.