Стилист Влад Лисовец загадал оригинальное желание Деду Морозу

https://static.news.ru/photo/d9b92f26-48ff-11eb-b286-fa163e074e61_660.jpg Влад Лисовец Фото: vladislavlisovets/instagram.com

Стилист Влад Лисовец выложил в социальной сети серию фотографий, на которых он запечатлён в макияже и украшениях.

На кадрах эпатажный шоумен позирует в чёрной рубашке и бежевом костюме с зачёсанными назад волосами у новогодней ёлки. Особое внимание привлекают моносерьга со стразами и броская подводка на глазах.

В прикреплённом к фото посте Лисовец озвучил своё желание Деду Морозу.

Дорогой Дедушка Мороз, сделай так, чтобы в 2021 году в России и чёрно-белые фотки с одной серёжкой набирали столько же лайков, сколько и цветные фото с пышным ротиком и кошечками с полным комплектом блестящей ювелирки, — написал Лисовец в социальной сети.

Поклонники стилиста с восторгом восприняли столь необычное желание. Многие из них отметили, что на фото шоумен похож на американского актёра Джонни Деппа. Были и те, кто пожелал, чтобы российские «селебрити» поучились у Лисовца стилю.

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