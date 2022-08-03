Лисовец объяснил появление на публике известных мужчин в юбках Стилист Лисовец: Выход ASAP Rocky и Брэда Питта в юбках можно объяснить только пиар-ходом

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Брэд Питт

Появление популярного американского рэпера ASAP Rocky и известного голливудского актера Брэда Питта на публике в юбках можно объяснить только запланированным пиар-ходом, объяснил в разговоре с NEWS.ru стилист Влад Лисовец. По его словам, это никак не связано с модным трендами. Как отметил стилист, если известная персона хочет заявить о себе, то может выйти и в платье.

Когда людям нужно заявить о себе, можно и в платье выйти. Это не тренд и никогда не было трендом. Это происходит не первый год. Такие выходы заранее запланированы. Это больше пиар-ход, не имеющий никакого отношения к моде, — пояснил Лисовец.

Рэпер ASAP Rocky появился на публике в традиционно женской одежде и привлек внимание папарацци. Он вышел в свет в наряде, который состоял из толстовки, футболки и кожаной юбки длины миди.

Рэп-исполнитель далеко не первый, кто выходит на публику в юбке. До этого в эту одежду облачился Брэд Питт. Актер пришел в таком виде на мероприятие в поддержку картины «Быстрее пули» в Берлине, но так и не смог объяснить, что его вдохновило на создание образа.

Ранее стилист Ольга Ким заявила: чтобы легче переносить жару, лучше всего носить одежду светлых тонов из льна и хлопка либо из натуральных материалов с добавлением полиэстера. Она посоветовала выбирать более свободные фасоны, потому что в облегающей одежде жарко и некомфортно.