Лисовец оценил стиль российских звезд Модный эксперт Лисовец назвал стиль российских звезд соответствующим их аудитории

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Влад Лисовец

Представители российского шоу-бизнеса в выборе одежды стараются соответствовать предпочтениям своих поклонников, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. По его словам, артисты для выступлений надевают то, что «понятно» публике.

Наши артисты соответствуют своей аудитории. Страна специфическая, с очень особенным вкусом. Они не хотят ее раздражать, вот и подстраиваются. Кто-то слишком простоват, кто-то очень народный, кто-то выглядит как девочка из соседнего подъезда, что делает ее понятной для всех, кто-то похож на клоуна и на Жар-птицу. Артисты надевают то, что не вызовет у народа отторжение, — сказал он.

При этом эксперт признал, что не стал бы менять имидж ни одной российской звезды. Лисовец высказал мнение, что все эти люди прекрасно работают и зарабатывают деньги, развлекая людей, поэтому он принимает все, что видит вокруг себя, хотя иногда увиденное вызывает у него улыбку.

Также он не смог назвать самую стильную российскую знаменитость.

Честно, я не назову, у меня очень высокие требования. Все наши артисты поют на русском языке для русских людей, для России — страны, в которой стиль никогда не был в десятке первой необходимости. <...> Никто из наших артистов меня не вдохновляет, — рассказал стилист.

Ранее Лисовец похвалил дизайн футболок из капсульной коллекции, созданный Российской премьер-лигой по футболу и дизайнером Тиграном Аветисяном. По словам стилиста, такая футболка выглядит революционно, и ее мог бы носить каждый модник.