Стилист Дэвида Боуи рассказала о его встрече с 16-летней девочкой в отеле Стилист Ронсон рассказала об общении Дэвида Боуи с 16-летней девочкой в отеле

Фото: Charlaine Brown/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дэвид Боуи

В карьере британского певца Дэвида Боуи был эпизод, когда он оказался в номере отеля с 16-летней фанаткой. Об этом рассказала стилист покойной знаменитости Сьюзи Ронсон в своих мемуарах «Я и мистер Джонс. Жизнь с Дэвидом Боуи». Женщина утверждает, что вовремя узнала о возрасте фанатки и смогла предупредить певца, хотя это оказалось непросто.

По данным Ронсон, это случилось, когда группа выступала в Бирмингеме в 1972-м году. Дэвид заметил в толпе «прекрасную девушку» с «длинными светлыми волосами и темными глазами», рассказала стилист. Ее слова приводит Daily Mail.

В обязанности Ронсон входило исполнение поручений во время туров, поэтому она организовала встречу фанатов со звездой в его отеле после концерта. В их числе присутствовала и девушка, на которую Боуи положил глаз.

В отеле один из фанатов рассказал ей, что приходила чья-то мать, которая отказывалась уйти, пока ей не приведут дочь. Стилист заподозрила неладное и отправилась предупредить Боуи. Женщина начала барабанить в дверь певца, однако он отправил ее «куда подальше». В конце концов Ронсон удалось предупредить Боуи о возрасте его гостьи. Дэвида это отрезвило, и он пригласил девушку на вечеринку в следующем году.

Ранее сообщалось, что компания Warner Music приобрела права на все студийные альбомы Дэвида Боуи. Сумма сделки составила $250 млн. Речь идет о приобретении прав на 26 студийных альбомов, выпущенных при жизни музыканта, а также на посмертный альбом Toy.

Британский певец и композитор Дэвид Боуи умер в январе 2016 года от рака печени. Ему было 69 лет. За время музыкальной карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в топ-10 самых успешных музыкантов Великобритании. В 2004 году он занял 39-е место в списке 100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен по версии журнала Rolling Stone, а также 23-е место в списке 100 величайших вокалистов.