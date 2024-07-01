Эксперт рассказала, изменится ли стиль Алсу после развода Лина Дембикова: стиль Алсу после развода не изменится

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Лина Дембикова

Стилист Лина Дембикова на вручении премии «25 самых стильных» от журнала Voice ответила на вопрос корреспондент NEWS.ru о том, как может измениться стиль певицы Алсу после развода. По ее мнению, этого не случится.

У нее очень давно выверенный, идеальный стиль. Мне кажется, ей это идет, она выглядит гармонично. Может быть, она станет чуть-чуть раскрепощенней, — допустила Дембикова.

Она также оценила высказывания певицы в соцсетях касательно ситуации в семье. Лина Дембикова отметила, что каждая девушка имеет право постоять за себя.

Каждая девушка имеет право постоять за себя, и каждая девушка имеет право высказаться. Я считаю, что люди стали слишком правильные, слишком держат язык за зубами, — пояснила стилист.

Дембикова также оценила стиль певицы Нюши. Она призналась, что он ей никогда не нравился.

Нюшин стиль не нравится и никогда не нравился, это немного шаг назад. Она красивая, невероятная, эффектная, но мне хочется видеть более самобытных людей, креативных, смелых, которые соблюдают тенденции и которые их задают, — резюмировала эксперт.

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