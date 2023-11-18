Стихи, романсы и классика джаза: фото с концерта к юбилею Ливанова В московском Театре в Хамовниках прошел концерт к 70-летию Ливанова

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Заслуженный артист РФ Игорь Ливанов во время праздничного концерта, посвященного его 70-летию, на сцене Театра в Хамовниках

Советскому и российскому актеру заслуженному артисту РФ Игорю Ливанову 15 ноября исполнилось 70 лет. В честь его юбилея в московском Театре в Хамовниках прошел большой праздничный концерт. На мероприятии звучали поздравления в адрес артиста, песни и стихи, а также романсы и классика джаза. Для гостей выступал живой оркестр. Ведущими программы стали актриса Татьяна Казючиц и художественный руководитель LА’Театра Вадим Дубровицкий.

Участие в концерте приняли многие звезды театра и кино: старший брат юбиляра Аристарх Ливанов, Дмитрий Харатьян, Борис Щербаков, Владимир Стеклов, Анатолий Журавлев, Ольга Прокофьева, Елена Сафонова и другие артисты.

Игорь Ливанов родился в 1953 году в Киеве в театральной семье. Его родители работали руководителями кукольного кружка в Доме пионеров. Старший брат Аристарх Ливанов является народным артистом России, который работал на сцене МХАТа имени М. Горького на протяжении более 30 лет. Игорь Ливанов не планировал идти по стопам брата и связывать свою жизнь с актерской профессией, однако судьба распорядилась иначе.

После школы Ливанов хотел поступать в физкультурный вуз, так как долгое время занимался боксом, но родители уговорили его попробовать себя в театральном. Так он переехал вслед за братом в Ленинград и окончил ЛГИТМиК, мастерскую Игоря Горбачева. В течение 10 лет он служил в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького. После этого перебрался в Москву и работал в Московском экспериментальном театре «Детектив». Сейчас Игорь Ливанов выступает на сцене Театра Луны под руководством Сергея Проханова и уже не одно десятилетие радует зрителей своими спектаклями.

В фильмографии Ливанова более 80 работ. Большая популярность пришла к нему после выхода на экраны детективного боевика «Тридцатого уничтожить!», где он сыграл главную роль. В 2000-х годах Ливанов много снимался и полюбился зрителю в таких картинах, как «72 метра», «Господа офицеры», «Самые счастливые». Ливанов также работал с зарубежными режиссерами. Одну из главных ролей он сыграл в фильме «Волки» Стива Карвера.

Как прошел концерт в Театре в Хамовниках в честь 70-летия Ливанова — в галерее NEWS.ru.