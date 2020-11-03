Степаненко требует провести тест ДНК сыну Брухуновой и Петросяна

https://static.news.ru/photo/44779b18-1e62-11eb-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: esheneve4er/Instagram.com

Елена Степаненко настаивает на проведении теста ДНК маленькому сыну Брухуновой и Петросяна Вагану. Артистка не верит, что малыш действительно сын её бывшего мужа и его молодой избранницы.

Степаненко поддерживает дочь Петросяна Викторина, которая тоже не верит, что Брухунова могла родить ребёнка от её отца, которому идёт восьмой десяток. По словам представителя Елены Степаненко, молодая жена пожилого артиста могла прибегнуть к ЭКО, но вряд ли у неё что-то могло получиться из это затеи, пишет KP.RU.

Не получалось, и вдруг — вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве, — аргументирует представитель бывшей жены Петросяна.

Дочь Петросяна, в свою очередь, уверена, что в 75 лет её отец уже не способен зачать ребёнка. К этому возрасту у сатирика накопилась масса серьёзных заболеваний и вряд ли он в столь почтенном возрасте способен к репродуктивным функциям.

Своего наследника Вагана Евгений Петросян представил в честь своего 75-летия. По словам пары, они «ловко скрывали» факт беременности Брухуновой, а после в течение полугода — появление на свет ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко удивляет поклонников заметными изменениями во внешности. О том, что могло стать причиной таких перемен, высказался бывший участник шоу Петросяна «Кривое зеркало» Игорь Христенко.