Елена Степаненко рассказала, как смогла сбросить вес со 110 кг до 68 кг, питаясь колбасой и пирожками. Весь секрет актриса объяснила дробным питанием.
Бывшая жена Петросяна отметила, что главное — тщательно пережёвывать еду и есть можно больше шести раз в день. Пережёвывать пищу надо консистенции каши,
Степаненко добавила, что в её меню не было запрещённых продуктов: она ела всё, что пожелает. Но каждая её трапеза длилась очень долго.
Мозг «поймёт», что насыщение наступило лишь через 20 минут после первого кусочка, — объяснила такую продолжительность юмористка.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс ужаснулся при виде нового образа Елены Степаненко. Он назвал артистку «крашеной Шапокляк», обвинив её в отсутствии вкуса.
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