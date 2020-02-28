https://static.news.ru/photo/f824e380-5a9c-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Елена Степаненко рассказала, как смогла сбросить вес со 110 кг до 68 кг, питаясь колбасой и пирожками. Весь секрет актриса объяснила дробным питанием.

Бывшая жена Петросяна отметила, что главное — тщательно пережёвывать еду и есть можно больше шести раз в день. Пережёвывать пищу надо консистенции каши, указала артистка в интервью Nation News.

Степаненко добавила, что в её меню не было запрещённых продуктов: она ела всё, что пожелает. Но каждая её трапеза длилась очень долго.

Мозг «поймёт», что насыщение наступило лишь через 20 минут после первого кусочка, — объяснила такую продолжительность юмористка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший стилист Аллы Пугачёвой Джордж Ровалс ужаснулся при виде нового образа Елены Степаненко. Он назвал артистку «крашеной Шапокляк», обвинив её в отсутствии вкуса.