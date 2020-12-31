Степаненко прокомментировала свой «роман» с молодым помощником

https://static.news.ru/photo/ad4d4754-4c5d-11eb-9b0f-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: esheneve4er/instagram.com

Актриса Елена Степаненко эмоционально отреагировала на слухи о своём «романе» с 30-летним помощником. Некоторое время назад такая информация была распространена в Сети.

По слухам, Степаненко на протяжении месяца находится в отношениях с мужчиной, который работает у неё личным помощником. На этот раз юмористка решила прервать молчание и ответить на сплетни.

Вот хотелось бы узнать, откуда эти новости приходят, кто их сочиняет?! Конечно, вся страна вступает в Новый год с новыми отношениями счастья, любви, здоровья, успеха и хорошего настроения на весь год, чего я всем и желаю! А ещё хотелось бы поменьше вранья в прессе, — отметила Степаненко, слова которой приводит StarHit.

В 2018 году Степаненко рассталась с юмористом Евгением Петросяном. Они прожили вместе 33 года. Примечательно, что инициатором расставания стал шоумен. Вскоре после развода Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

Ранее NEWS.ru писал, что шоумен Евгений Петросян и его бывшая супруга Елена Степаненко, несмотря на нежелание общаться друг с другом, выступили в одном новогоднем эфире на телеканале «Россия 1». Правда, не совместно, как это бывало в былые годы, а по отдельности.

Тем не менее их номера незадолго до боя курантов разделяли всего несколько минут, а оба выступления были посвящены одной теме — детям.