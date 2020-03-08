https://static.news.ru/photo/a0061000-61e7-11ea-8f34-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Артистка Елена Степаненко впервые после развода с шоуменом Евгением Петросяном пошутила о своём семейном положении. На эту тему она высказалась во время своего концерта «Ирония весны».

По её словам, она в разводе, так как её «бывший муж был груб». При разводе, иронично отметила Степаненко, ей досталась одна сковорода, благодаря которой она «забрала всё остальное.

Я-то думала, что он [Петросян] меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: «Эх! Потерял! Женщина — не спирт: разведённая слабее не становится», — заявила артистка со сцены.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака.

Ранее, как писал NEWS.ru, артистка опровергла слухи о том, что не пускает бывшего мужа на порог своей квартиры. Она сообщила, что тот муж уже появлялся у неё, чтобы забрать рукописи и вещи.