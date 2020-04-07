Степаненко обзавелась молодым ухажёром

Елена Степаненко завела роман с мужчиной моложе неё. Он дарит ей цветы, но бывшая супруга Петросяна к отношениям не готова.
Об этом рассказали сотрудники съёмочной бригады на телеканале «Россия 1», которые работают над проектом «Ещё не вечер!». Они уверяют, что мужчина — бизнесмен, а разница в возрасте не настолько ощутима, как у бывшего мужа Степаненко, женившегося на женщине, годящейся ему во внучки.
Сама артистка в беседах с коллегами говорит о том, что ей не нужны новые отношения,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.
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