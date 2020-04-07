Степаненко обзавелась молодым ухажёром

https://static.news.ru/photo/42ef63a0-7955-11ea-8db9-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Елена Степаненко завела роман с мужчиной моложе неё. Он дарит ей цветы, но бывшая супруга Петросяна к отношениям не готова.

Об этом рассказали сотрудники съёмочной бригады на телеканале «Россия 1», которые работают над проектом «Ещё не вечер!». Они уверяют, что мужчина — бизнесмен, а разница в возрасте не настолько ощутима, как у бывшего мужа Степаненко, женившегося на женщине, годящейся ему во внучки.

Сама артистка в беседах с коллегами говорит о том, что ей не нужны новые отношения, сообщает KP.RU. Но поклонник артистки отступать не намерен, тем более, что Степаненко ему очень нравится.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Степаненко хочет вернуть Евгения Петросяна в семью. Об этом рассказал адвокат юмориста Сергей Жорин.