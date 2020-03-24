Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на телеканале «Россия 1». Её соведущей станет Ольга Бузова.
Об этом ведущая «Дома-2» написала у себя в Instagram, добавив, что Степаненко «просто шикарна». Бузова добавила, что такой «коллаборации» точно никто не ожидал. В доказательство она опубликовала фото с артисткой, где обе звезды выглядят великолепно.
Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу, — подписала снимок ведущая телестройки.
Известно, что Степаненко тяжело переживала развод с Петросяном, которому отдала 30 лет своей жизни. Она даже перестала появляться на сцене. Но недавно резко сменила имидж и занялась карьерой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Петросян не подтвердил и не опроверг новость о том, что у него родился наследник. Новость о появлении на свет ребёнка у артиста и его молодой жены растиражировали СМИ.
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