https://static.news.ru/photo/b927ac54-6d65-11ea-b666-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/Global Look Press

Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на телеканале «Россия 1». Её соведущей станет Ольга Бузова.

Об этом ведущая «Дома-2» написала у себя в Instagram, добавив, что Степаненко «просто шикарна». Бузова добавила, что такой «коллаборации» точно никто не ожидал. В доказательство она опубликовала фото с артисткой, где обе звезды выглядят великолепно.

@buzova86

Я и легенда отечественного юмора, та, на чьих шутках многие мои сверстники выросли. Прекрасная и роскошная Елена Степаненко и Ольга Бузова. Два огня в новом шоу, — подписала снимок ведущая телестройки.

Известно, что Степаненко тяжело переживала развод с Петросяном, которому отдала 30 лет своей жизни. Она даже перестала появляться на сцене. Но недавно резко сменила имидж и занялась карьерой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Петросян не подтвердил и не опроверг новость о том, что у него родился наследник. Новость о появлении на свет ребёнка у артиста и его молодой жены растиражировали СМИ.