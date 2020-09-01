Степан Меньщиков поделился трогательным фото с новорождённой дочкой

https://static.news.ru/photo/499fa494-ec23-11ea-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: stepanvalerich/instagram.com

Участник телешоу «Дом-2» Степан Меньщиков выложил в Instagram фотографию с дочкой, которая родилась несколько дней назад, и признался в любви своей семье.

Мои сладенькие пальчики! Обожаю своих девочек. Мы пока особо ничего не выкладываем и не рассказываем, сами понимаете, не до этого, — подписал фото шоумен.

Также он добавил, что понаблюдать за жизнью семьи можно в ночных эфирах телешоу.

Подписчики отметили, что Меньщиков выглядит по-настоящему счастливым, а всем его поклонникам давно известно, что он хороший отец. У участника телешоу есть старшая дочь Варвара от брака с с Евгенией Шамаевой. Считалось, что сын Шамаевой Иван также рождён от Меньщикова, но это не подтвердил ДНК-тест. Меньщиков выплачивает алименты на обоих детей, передаёт «Телепрограмма».

Как писал NEWS.ru ранее, артист Алексей Шевченков, известный по роли в фильме «Ворошиловский стрелок», а также в сериале «Дальнобойщики», рассказал о том, что у него есть третий, внебрачный ребёнок.