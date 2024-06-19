Ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова дала дочери редкое имя Актриса Глафира Тарханова назвала новорожденную дочь Лукерьей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская актриса Глафира Тарханова

Российская актриса Глафира Тарханова в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что назвала новорожденную дочь Лукерьей. Звезда отметила, что у всех ее пятерых детей греческие имена, которые встречаются в русской литературе. У 40-летней артистки уже есть четверо сыновей: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор.

Добро пожаловать в этот мир, Лукерья Алексеевна! Когда называли меня, старинные имена были редкостью, дедушка написал список имен: «какое угодно, но только не Глафира». Кому-то нравятся более простые и привычные, кто-то придумывает что-то уникальное… Думаю, нет плохих имен… Для нас каждое имя уже стало гармоничным и привычным, и со временем сложно представить, что человека зовут как-то иначе, — пояснила актриса в блоге.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Громовы» стала мамой в пятый раз. В своем блоге артистка сообщила, что родила девочку. комментируя появление ребенка на свет, актриса сообщила, что теперь у них в семье «полный комплект». Она добавила, что решилась на «этот подвиг» в пятый раз, потому что понимала, ради кого и ради чего это делает. Известно, что кинозвезда состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым, за которого вышла замуж в 2005 году.