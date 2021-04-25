Стасу Пьехе потребовалась помощь врачей из-за танца на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/ceaaa7c4-a672-11eb-b8e9-96000091f725_660.jpg Стас Пьеха Фото: wolfieha/instagram.com

Певец Стас Пьеха, выступавший в шоу «Маска» в костюме Неваляшки, рассказал в интервью «MK», какой номер дался ему особенно тяжело. Он признался, что после одного танца ему потребовалась помощь врачей.

По его словам, выступлениями занимались постановщики, однако номер Bad Romance он придумывал вместе с хореографами в гримёрке.

И при том, что я прилагал максимум усилий, была видна лишь их часть из-за особенности самой маски. Этот же номер забрал больше всего сил, — поделился артист.

Пьеха уточнил, что после выступления у него поднялось внутричерепное давление, из-за чего пришлось обратиться за помощью к врачам.

Также певец назвал самые любимые номера. Так, самым визуально впечатляющим он считает Ghost Busters, а самым «кайфовым» — Skyfall. Кроме того, Пьеха отметил свой номер с песней «Наедине» Нюши.

Ранее Валерия прокомментировала участие Стаса Пьехи в шоу «Маска». Певица восхищена талантом исполнителя, о чём написала в своём микроблоге.

Стас Пьеха выступал в костюме Неваляшки. Его неординарные номера и искромётный юмор сделали его персонажа любимцем публики.