Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на слова певицы Аллы Пугачевой об исполнителе Стасе Михайлове: «Стасик побледнел». Она выразила свою иронию под публикацией артистки в Instagram (деятельность в РФ запрещена).
Алла Борисовна, Стасик побледнел, — написала Крапивина под видео.
И если часть подписчиков остались на стороне Пугачевой, другие начали активно поддерживать Михайлова. Пользователи соцсетей тонко подметили, что испугаться могла и дочь Примадонны, которая накануне приехала с концертом в Северную столицу.
И Кристина Орбакайте, которая позавчера большой концерт в Питере давала, — написала одна из подписчиц.
Горячие обсуждения развернулись под роликом, который Пугачева опубликовала в качестве реакции на критику Михайлова. Исполнитель сказал, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.
Пугачева не смогла остаться в стороне от подобного заявления и сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».