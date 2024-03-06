«Стасик побледнел»: Крапивина высмеяла Михайлова Крапивина ответила на слова Пугачевой о Михайлове: «Стасик побледнел»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила на слова певицы Аллы Пугачевой об исполнителе Стасе Михайлове: «Стасик побледнел». Она выразила свою иронию под публикацией артистки в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Алла Борисовна, Стасик побледнел, — написала Крапивина под видео.

И если часть подписчиков остались на стороне Пугачевой, другие начали активно поддерживать Михайлова. Пользователи соцсетей тонко подметили, что испугаться могла и дочь Примадонны, которая накануне приехала с концертом в Северную столицу.

И Кристина Орбакайте, которая позавчера большой концерт в Питере давала, — написала одна из подписчиц.

Горячие обсуждения развернулись под роликом, который Пугачева опубликовала в качестве реакции на критику Михайлова. Исполнитель сказал, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы уехали за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

Пугачева не смогла остаться в стороне от подобного заявления и сообщила, что уехавшие за границу артисты являются «нормальными людьми» и не собираются возвращаться в Россию, и предложила певцу «зарабатывать, пока может».