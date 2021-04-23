Звезда «Универа» Стас Ярушин обрушился с критикой на Петросяна

https://static.news.ru/photo/47a16198-a431-11eb-b6bf-96000091f725_660.jpg Стас Ярушин Фото: yarushinstanislav/instagram.com

Актёр из сериала «Универ» шоумен Станислав Ярушин в эфире YouTube-подкаста МузLoft подверг критике юмориста Евгения Петросяна. Звезда «Аншлага», по его словам, держал в своих руках «рынок юмора». Однако сейчас молодёжь относится к его шуткам крайне скептически.

По мнению Ярушина, среди молодого поколения есть те, кто активно ругает КВН, однако проект не заслуживает такого отношения.

Кто у нас был? Евгений Ваганович со своей ордой?! — заявил он.

Ярушин также отметил, что очень уважает популярных сейчас стендап-комиков. Он считает, что молодые артисты, работающие в этом жанре, делают большой вклад в развитие отечественного юмора.

Ранее россияне в опросе ВЦИОМа назвали своих любимых юмористов. Чаще всего они называли имена Евгения Петросяна и Михаила Задорнова. При этом сразу 14% сообщили, что у них нет любимого комика. Из юмористических передач граждане страны предпочитают Comedy Club.