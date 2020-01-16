https://static.news.ru/photo/38139426-3858-11ea-82c8-fa163e074e61_660.jpg Стас Пьеха и Илона Броневицкая Фото: wolfieha/instagram.com

Певец Стас Пьеха опроверг слухи, что его мама Илона Броневицкая занималась только своей карьерой и не уделяла внимания сыну. В результате якобы такого отношения, став взрослым, Стас начал принимать запрещённые препараты.

Он рассказал, что Броневицкая всегда самоотверженно заботилась о нём, пишет «Московский Комсомолец».

Певец также отметил, что они с мамой такие слухи не читают и никак на них не реагируют. По его словам, у его мамы весь день расписан по секундам. Она занимается зоозащитой и помощью огромному числу людей на земле.

Для неё читать о себе отзывы людей, которые её не знают, — как минимум абсурдно, она не будет так дёшево тратить своё время и силы, — заявил Пьеха.