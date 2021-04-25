Стас Пьеха оказался Неваляшкой на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/7697dfb4-a606-11eb-a54d-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/wolfieha/

Стас Пьеха скрывался в костюме Неваляшки на шоу «Маска» и дошёл до полуфинала. Имя артиста правильно назвали все члены жюри в рамках самого рейтингового проекта.

Больше всех восхитился певцом Филипп Киркоров, отметив его потрясающее чувство юмора.

Ты безумно интересный! Я не ожидал, что ты с таким чувством юмора, — высказался председатель жюри.

Сам Пьеха объяснил свои неизвестные доселе черты тем, что не любит медиапространство, ему ближе музыка и медицина.

Вы мне за весь этот сезон наговорили столько хороших слов, сколько мне не говорили за всю мою жизнь! Мне на этом шоу удалось протащить все три манеры экстремального вокала, — признался артист, отметив, что именно такие проекты позволяют раскрыть свои таланты.

В номинацию на выбывание вместе с Неваляшкой-Пьехой попал и Заяц. Но его спас председатель жюри Филипп Киркоров, которого до глубины души тронуло великолепное исполнение цоевской «Кукушки».

Зрители же предполагали, что за маской Неваляшки скрывается Юрий Гальцев. Стоило юмористу прийти на шоу Урганта, как в его адрес посыпались хвалебные комментарии. «Неваляшка прикатила», — писали в комментариях зрители.

Как сообщалось ранее, актёр, скрывающийся в костюме Ламы на шоу «Маска», произвёл фурор своим выступлением и заставил жюри разрыдаться. По словам судьи проекта Регины Тодоренко, артист «вытащил козырь» из своего академического прошлого.