Певец Стас Намин рассказал, как дружба с актёром Робертом Де Ниро подарила ему возможность сняться в одном фильме с Анджелиной Джоли и Мэттом Дэймоном, от которой он, тем не менее, отказался.
В интервью
Отправился на студию, открыл дверь и увидел в одном павильоне 15 профессиональных американских актёров, которые пробовались на ту же роль. Конечно, я сдрейфил и свалил, — рассказал музыкант.
По его словам, Де Ниро пообещал «отомстить» ему за трусость. Так, в вышедшем фильме отрицательного персонажа зовут Стасом.
Сами понимаете, в честь кого, — сказал Намин.
Ранее News.ru писал, что актёры Роберт Де Ниро, София Буш, Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в культовой «Матрице», а также Мартин Шин, писатель Стивен Кинг, режиссёр и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости снялись в ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Они заявили, что Москва поспособствовала нынешнему главе Белого дома занять свой пост.