https://static.news.ru/photo/2512c0b6-d86a-11e9-921b-fa163e074e61_660.jpg Стас Намин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Стас Намин рассказал, как дружба с актёром Робертом Де Ниро подарила ему возможность сняться в одном фильме с Анджелиной Джоли и Мэттом Дэймоном, от которой он, тем не менее, отказался.

В интервью StarHit музыкант сообщил, что однажды Де Ниро позвонил ему и пригласил на кастинг в фильм «Ложное искушение», в котором, кроме самого Роберта, главные роли исполняли Анджелина Джоли и Мэтт Дэймон. Намин сразу начал готовиться к прослушиванию: нанял преподавателя по актёрскому мастерству, начал учить текст на английском языке. Однако в картине так и не снялся.

Отправился на студию, открыл дверь и увидел в одном павильоне 15 профессиональных американских актёров, которые пробовались на ту же роль. Конечно, я сдрейфил и свалил, — рассказал музыкант.

По его словам, Де Ниро пообещал «отомстить» ему за трусость. Так, в вышедшем фильме отрицательного персонажа зовут Стасом.

Сами понимаете, в честь кого, — сказал Намин.

Ранее News.ru писал, что актёры Роберт Де Ниро, София Буш, Лоуренс Фишборн, известный по роли Морфеуса в культовой «Матрице», а также Мартин Шин, писатель Стивен Кинг, режиссёр и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости снялись в ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в сговоре с Россией. Они заявили, что Москва поспособствовала нынешнему главе Белого дома занять свой пост.