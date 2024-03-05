«Никогда не беру в долг»: Стас Михайлов об ипотеке Певец Стас Михайлов рассказал, что не берёт денег в долг из-за негативного опыта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Певец Стас Михайлов рассказал в программе «Вопрос ребром» на YouTube, что приобрёл самый дорогой дом на Новой Риге без оформления ипотеки. Он пояснил, что не берет денег в долг из-за негативного опыта, случившегося с ним еще в 1990-е годы.

Один раз у меня был опыт взять в долг, у меня забрали после этого все в 90-е годы. После этого я себе сказал: «Я никогда не беру в долг». Я стал больше работать, и этот дом никогда не был в ипотеке. Я его сразу выплатил и живу, — заявил исполнитель.

Исполнитель также рассказал о том, что сбросил 17 килограммов. По словам артиста, в нынешнем весе он нравится себе гораздо больше.

В январе 2022 года певец перенес операцию по удалению аппендикса. После снятия швов Михайлов начал худеть на глазах. Артист признался, что придерживается системы интервального голодания, а также отказался от вредной пищи наподобие гамбургеров. В ноябре 2023 года врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева отметила, что видела певца лично. По ее мнению, после похудения артист «прекрасно выглядел, прекрасно работал, позитивен, наполнен энергией».