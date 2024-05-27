Стас Михайлов вышел на связь после слухов об отмене концерта Стас Михайлов заявил, что концерт в Санкт-Петербурге 20 июня состоится

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стас Михайлов

Российский певец Стас Михайлов в разговоре с NEWS.ru опроверг появившиеся в Сети слухи об отмене своего юбилейного концерта в Ледовом Дворце в Санкт-Петербурге 20 июня. По словам артиста, выступление состоится и станет одной из точек его грандиозного концертного тура, который пройдет в 2024 году. Михайлов подчеркнул, что исполнит около 30 своих лучших песен.

Несмотря на многие публикации в соцсетях, что концерта не будет... это все неправда! Я еду к вам! Поскольку это юбилейный тур и юбилейный концерт, я хочу, чтобы он был не менее эмоциональным, чем в Москве. Санкт-Петербург — это один из первых городов, который встретил меня и открыл, как артиста. Я за это вам очень признателен и благодарен! Я еду к вам со всей своей дружной командой! Будем петь и дарить друг другу эмоции! — пообещал Михайлов.

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Ранее Михайлов ответил на ироничное обращение певицы Аллы Пугачевой, которая записала видео с оскорблениями в его адрес. Исполнитель призвал коллегу найти в себе силы и никого не обвинять. Ранее Пугачева обиделась на слова Михайлова, который нелестно отозвался о тех, кто из-за границы плохо высказывается о соотечественниках. Михайлов обратился к Пугачевой, воззвав к морали. Он дал понять, что слова Примадонны его нисколько не задевают.