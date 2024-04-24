Стас Михайлов вдохновился на песню про русских солдат в Нью-Йорке Михайлов рассказал, что во время поездки в США сочинил песню про русских солдат

Композитор и певец Стас Михайлов рассказал, что будучи в Нью-Йорке сочинил песню про российских солдат, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-конференции, посвященной его предстоящему 55-летнему юбилею, исполнитель уточнил, что для него это стало неожиданностью.

У меня был такой момент, когда я в Америке, в Нью-Йорке, когда еще ездил, было время, я написал песню про наших солдат. Еще тогда. Вот как это может быть. <...> Именно в Америке про русских солдат. <...> Прошел год, в этом же отеле я живу и опять пишу ночью песню, — рассказал артист.

Композитор указал, что относится к сочинению песен как к таинству, которое невозможно объяснить. По словам исполнителя, музыкальные композиции для него сопоставимы с родными детьми.

Ранее артист признался, что сомневается в уместности веселых песен после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он также выразил мнение, что даже такие трагедии не смогут сломить Россию.

Михайлов добавил, что намерен отправиться в тур, на концертах будет усиленная охрана. Однако, отметил артист, и таких мер может быть мало. Автор выразил надежду, что он и его команда смогут подарить людям радость и возможность общения «на языке музыки и души».