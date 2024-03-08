Стас Михайлов сделал неожиданный сюрприз москвичкам на 8 Марта Стас Михайлов дал концерт в московском метро по случаю 8 Марта

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Певец Стас Михайлов выступает на станции «Курская» московского метрополитена

Российский певец Стас Михайлов выступил в московском метрополитене по случаю 8 Марта, передает РИА Новости. Выступление артиста состоялось в аванзале станции «Курская». На публике артист появился без привычных фирменных рубашек, а в простой футболке с коротким рукавом.

Девочки, с 8 Марта! Счастья, благополучия и любви, без нее ничего не получится, — поздравил женщин певец.

Артист исполнил для пассажирок московского метро свои главные хиты «Все для тебя», «Только ты», «Без тебя» и другие. На станции собрались десятки человек, чтобы посмотреть неожиданный концерт. В комментарии журналистам Михайлов отметил, что ему понравилось выступать в метро.

Ранее телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева записала в Telegram-канале поздравление с 8 Марта. Она напомнила, что быть женщиной — это нести огромную ответственность и подавать пример. Отдельно знаменитость выделила женщин-военнослужащих, пожелав им огромного счастья и бесконечной любви. Блогер добавила, что с самого детства этот праздник ассоциируется у нее с уважением и солидарностью. Обращаясь к россиянкам, она призвала не боятся меняться и менять мир вокруг себя.