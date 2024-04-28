Стас Михайлов раскрыл, как семья поздравила его с юбилеем Стас Михайлов назвал семью таинством, о котором не говорят

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Стас Михайлов

За кулисами концерта «55» певец Стас Михайлов заявил корреспонденту NEWS.ru, что в день юбилея близкие порадовали его «такой красотой». Утром он нашел в доме шарики, большую открытку и подарки. Однако исполнитель признался, что старается не говорить о близких.

Это такое таинство. Я стараюсь про семью, про детей и про близких очень мало говорить. Это то таинство, которое надо беречь, — отметил исполнитель.

Ранее певица Люся Чеботина раскрыла, удалось ли ей «спеться» с юбиляром. Она пояснила, что подружилась с ним, так как их отношение к жизни очень совпадает. Причем «коннект» произошел в первую минуту знакомства.

Примадонна российского шоу-бизнеса Алла Пугачева является великим человеком, заявлял Стас Михайлов за кулисами своего юбилейного концерта «55». Он добавил, что любому исполнителю, который испытывает проблемы с голосом, надо найти в себе силы и уйти со сцены.

Кроме того, Стас Михайлов за кулисами своего юбилейного концерта рассказал, что он думает о президенте РФ Владимире Путине. По словам исполнителя, глава государства — уникальный человек, который один «воюет со всем миром».