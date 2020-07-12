Стас Михайлов промок под дождём ради рукопожатия Лукашенко

Российский музыкант Стас Михайлов прервал своё выступление на фестивале «Моя Александрия», чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Исполнитель спустился со сцены и пошёл под дождём к политику.
Добрый вечер, Александр Григорьевич и гостеприимная Беларусь. Ну, я должен тоже чуть-чуть промокнуть, должен подойти к вам, поприветствовать вас... Спасибо, что не забываете российских артистов... Давайте попоем вместе. Дождь нам не помеха, — заявил певец.
После этого он поблагодарил белорусского лидера за это мероприятие и снова вернулся на сцену.
Фестиваль «Моя Александрия» ежегодно проходит в Белоруссии на берегу Днепра. Белорусские, российские и украинские исполнители приезжают сюда по приглашению главы государства, сообщает Reform.by.
Как ранее писал NEWS.ru, Стас Михайлов прокомментировал штраф в 12 тысяч рублей за гонки на автомобиле Rolls-Royce. По последним данным, на автомобиль музыканта наложен запрет на регистрационные действия.
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