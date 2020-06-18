Стас Костюшкин призвал перестать «мусолить» новость про его изнасилование

https://static.news.ru/photo/06cfec9c-b17b-11ea-af8a-fa163e074e61_660.jpg Стас Костюшкин Фото: stas_kostyushkin_official/instagram.com

Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин обратился к СМИ с призывом угомониться и прекратить обсуждать его изнасилование.

По его словам, он не намерен хайповать и зарабатывать на этом факте деньги, всё, что он хотел сказать, он уже сказал.

Реакцию, которую я хотел получить, я получил. Моя цель и задача была получить только одну реакцию, чтобы мы внимательнее стали относиться к нашим детям. Всё, больше мне ничего не надо, а уж денег за это точно я не возьму, — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

Недавно Стас Костюшкин признался, что в детстве стал жертвой сексуального насилия. Когда ему было восемь лет его вместе с четырьмя друзьями изнасиловал незнакомец. Он отметил, что педофил угрозами заставил детей подчиниться его воле. Артист признался, что до сих пор помнит весь пережитый кошмар, передаёт «Экспресс газета».

Спустя несколько дней после признания Костюшкин опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что его стали травить в Интернете. В частности, неудачно на эту тему пошутила и телеведущая Ксения Собчак. По словам музыканта, он рассказал эту историю, поскольку у него трое сыновей и он за них переживает. Он также выразил надежду, что хейтеры, несмотря на осуждение артиста, услышав эту историю, примут меры по защите своих детей.