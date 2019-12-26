https://static.news.ru/photo/8e2369de-27d9-11ea-9542-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Юморист Евгений Петросян опроверг слухи о личной жизни, которые обсудили в эфире программы «Пусть говорят». Он призвал не верить людям, которые называют себя его друзьями и пообещал однажды сам рассказать всю правду.

Понял, что уже не могу молчать. Хочу ответственно заявить! Что всё, что говорили люди, присутствующие в студии, является на 99% неправдой, а точнее, ложью, клеветой, — написал возмущённый комик на своей странице в Instagram.

По словам 74-летнего юмориста, в передаче участвовали «старые маразматики», которые по какой-то причине были представлены как друзья комика, а также случайные люди и «экзальтированные дамочки», «которые просто злобно, истерично болтали». Особенно возмутительным Петросян счёл тот факт, что в студию передачи пришли официантка из ресторана и парикмахер дочери юмориста, которые, по мнению комика, вряд ли могут быть знакомы с ситуацией изнутри.

Петросян назвал «фриком» ведущего телепередачи Дмитрия Борисова, который, по его словам, взял на себя смелость назвать сумму, в которую оценили имущество бывших супругов. Юмориста возмутило то, с какой уверенностью ведущий 15 раз повторял цифру в 1,5 миллиарда.

Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать, — заключил шоумен.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. О регистрации брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Ранее NEWS.ru писал, что дочь Петросяна встала на сторону Степаненко в вопросе раздела имущества. Она называет артистку мамой и отказывается общаться с родным отцом.