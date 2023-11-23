Старушка на вертолете, обиды чукч, двое детей: где сейчас Леонид Якубович

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Якубович

Народный артист Российской Федерации Леонид Якубович является бессменным ведущим телепрограммы «Поле чудес», однако последнее время о нем редко пишут СМИ. Где он сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем сейчас занимается Якубович

Первый канал выпускает программу «Подкаст лаб», в которой артист ведет шоу «Все хотят летать» об авиации, пилотах и летчиках-испытателях. Известно, что Якубович участвовал в первых Всемирных авиакосмических олимпийских играх, прошедших в Турции в 1997 году.

Кроме того, артист прошел специальное обучение в Калужском авиационном училище и учебно-тренировочном центре в подмосковном Быково, получив сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления вторым пилотом на самолёте Як-40.

«Я офицер запаса военно-транспортной авиации. У меня нет боевых орденов, но есть знаки отличия за работу, которую я выполнял в горячих точках. Конечно, мне дороги два ордена, которые мне вручали в Кремле. Есть медали за 40 военных командировок в Чечню, в Дагестан, в Косово», — рассказывал в 2020 году Якубович в интервью ТАСС.

Зрителям Якубович знаком как ведущий телепрограммы «Поле чудес» — артист является лицом передачи с 1991 года. По его словам, у публики сложился «эдакий образ бесконечного весельчака», который его не очень устраивает, «но с этим ничего поделать нельзя».

«Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет. Амплуа — это как бирочка. Если на тебе висит бирка клоуна, например, очень трудно перепрыгивать в какой-то иной образ. О тебе судят по этой бирочке, а не по дарованию», — отмечал артист.

Кроме того, Якубович пишет книги и пьесы, а также играет в кино и театре. По словам артиста, его любимая роль — в спектакле «Будьте здоровы, месье». Также телеведущему нравится роль дедушки в фильме по его повести «Дедушка моей мечты».

Артист занимается благотворительностью. Он помогает детским больницам и хосписам, а однажды, получив письмо из дома престарелых в Тверской области, приехал, чтобы покатать на вертолете слабовидящую пенсионерку.

«Меня спросил [первый] замглавы администрации президента [Сергей] Кириенко, не могу ли я покатать на вертолете слепую старушку из дома престарелых в Тверской области. <...> На имя президента [России Владимира Путина] пришло письмо из этого дома: самая большая мечта этой бабушки — полетать с Якубовичем. Вот только врачей пришлось уламывать, сначала они категорически были против. А потом минут 25 я катал ее по кругу на вертолете», — рассказывал Якубович.

Фото: United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press Леонид Якубович

За что на Якубовича обиделись на Камчатке

В январе 2023 года после очередного выпуска «Поле чудес» разгорелся скандал. В программе приняла участие директор ительменского фольклорного ансамбля «Эльвель» Лидия Кручинина, приехавшая с Камчатки. Женщина подарила Якубовичу национальную шапку малахай и бусы из корюшки. После этого ведущий неудачно пошутил

«Это ж надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь», — сказал Якубович.

Жители полуострова потребовали извинений от Якубовича, а некоторые предложили отстранить его от работы. Россияне обиделись на артиста за то, что он «целый древний народ назвал идиотами».

Как Якубович относится к СВО

Артист считает, что российско-украинский конфликт имел ряд предпосылок.

«К этому всё равно шло. Тут ведь, с одной стороны, деньги, с другой стороны, политика, с третьей стороны, знаете, <...> один из факторов начала войны — это когда количество оружия превышает определенный предел. Перенасыщенный раствор. В эту секунду вспыхивает конфликт», — сказал Якубович в интервью на YouTube-канале «Антонимы».

Позднее в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» артист заявил, что «за страну не может быть страшно, а вот за Родину — другое дело». Он отметил, что за всю историю у России было мало мирных лет: по мнению Якубовича, в основном государству постоянно приходилось защищаться.

При этом Якубович не критиковал уехавших из России звезд. Кроме того, он высказывал сожаление о закрытии передачи «Вечерний Ургант».

В январе 2023 года артиста внесли в санкционные списки Украины за публичную поддержку признания Россией ЛНР и ДНР, а также посещение подконтрольных территорий после начала военных действий, публичную поддержку военной операции и президента РФ.

Что известно о личной жизни Якубовича

Артист был трижды женат. Будучи студентом, Якубович взял в супруги девушку по имени Раиса. Причиной разлада в паре стало «несовпадение характеров».

«Никто тогда не думал, что брак — это серьезно. Ну есть штамп в паспорте, ну — нет. Подумаешь, большое дело», — вспоминал артист.

Второй раз телеведущий женился на Галине Антоновой. В браке родился сын Артем, которому сейчас уже 59 лет. Именно он подарил Якубовичу внучку — девочку по имени Софья, которой в этом году исполнилось 23 года. Этот союз распался из-за недовольства Антоновой тем, что ведущий уделял больше внимания друзьям, а не семье. Отношения окончательно разладились, когда на горизонте появилась Марина Видо, которая была младше Якубовича на 18 лет.

«Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем», — рассказывала Антонова.

В возрасте 53 лет артист стал отцом во второй раз — в 1998 году у него родилась дочь Варвара. Девушка окончила МГИМО с красным дипломом, получив образование по направлению «Международная журналистика» и начала карьеру певицы.

В 2018 году артист признался, что не живет с женой. В передаче Юрия Николаева «Честное слово» он заявил, что Видо находится на даче в коттеджном поселке «Пенаты», а он — в московской квартире.

«Есть дом загородный, где мы живем. Но, если у меня съемки по два-три дня в Москве, то я остаюсь в городской квартире. Потому что доехать в город можно только один раз, и только туда, а обратно уже никак», — пояснил Якубович.

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