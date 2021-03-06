«Старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачёвой

Юморист Владимир Винокур решил поздравить женщин с наступающим 8 марта и порадовал подписчиц кадром из прошлого, на котором он снят вместе с коллегами и друзьями, тогда ещё молодыми Львом Лещенко и Аллой Пугачёвой.
В лице Аллы Борисовны всех женщин поздравляем с наступающим праздником! Здоровья и счастья вам! — подписал Винокур архивное фото.
Поклонницы были очень рады поздравлениям от юмориста и заметили, что сейчас Пугачёва выглядит моложе, чем несколько десятков лет назад. Женщины поблагодарили Винокура, но отметили, что уместнее было бы по такому случаю разместить не фото Примадонны, а собственной жены. Шоумен заверил аудиторию, что это обязательно случится, но уже в Международный женский день.
Пугачёва пока никак не прокомментировала фотографию, которую разместил её близкий друг.
Ранее лётчик-космонавт, Герой России Елена Серова вспомнила, как в 2015 году, находясь на МКС, мужчины-космонавты сделали своим коллегам-женщинам приятные подарки к 8 марта, писал NEWS.ru.