«Старше, чем сейчас»: Винокур показал архивное фото с молодой Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/5f652d6c-7e7c-11eb-ab25-96000091f725_660.jpg Владимир Винокур Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Владимир Винокур решил поздравить женщин с наступающим 8 марта и порадовал подписчиц кадром из прошлого, на котором он снят вместе с коллегами и друзьями, тогда ещё молодыми Львом Лещенко и Аллой Пугачёвой.

В лице Аллы Борисовны всех женщин поздравляем с наступающим праздником! Здоровья и счастья вам! — подписал Винокур архивное фото.

Поклонницы были очень рады поздравлениям от юмориста и заметили, что сейчас Пугачёва выглядит моложе, чем несколько десятков лет назад. Женщины поблагодарили Винокура, но отметили, что уместнее было бы по такому случаю разместить не фото Примадонны, а собственной жены. Шоумен заверил аудиторию, что это обязательно случится, но уже в Международный женский день.

Пугачёва пока никак не прокомментировала фотографию, которую разместил её близкий друг.

Ранее лётчик-космонавт, Герой России Елена Серова вспомнила, как в 2015 году, находясь на МКС, мужчины-космонавты сделали своим коллегам-женщинам приятные подарки к 8 марта, писал NEWS.ru.