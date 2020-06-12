Старшая дочь Екатерины Климовой похвасталась оценками в аттестате

18-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова Елизавета показала своим подписчикам в Instagram недавно полученный аттестат.
Она могла бы стать круглой отличницей, если бы не четвёрки по биологии, английскому и русскому языкам. Больше всего девушку расстроила оценка по биологии.
Учительница биологии...! — написала Елизавета Хорошилова, намекая, что хотела получить пятёрку.
Девушка решила связать свою жизнь с журналистикой. После школы она намерена поступить в МГУ или МГИМО, где стоимость обучения в год составляет от 390 тысяч до 600 тысяч рублей.
NEWS.ru писал, что Екатерина Климова во время самоизоляции научила младшую дочку читать. Актриса разместила в Instagram ролик, где 4-летняя девочка сносно читает по слогам небольшие предложения.
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