Старшая дочь Екатерины Климовой похвасталась оценками в аттестате

https://static.news.ru/photo/038b1b86-acbe-11ea-9874-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Хорошилова Фото: khrsh.lv/instagram.com

18-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой и ювелира Ильи Хорошилова Елизавета показала своим подписчикам в Instagram недавно полученный аттестат.

Она могла бы стать круглой отличницей, если бы не четвёрки по биологии, английскому и русскому языкам. Больше всего девушку расстроила оценка по биологии.

Учительница биологии...! — написала Елизавета Хорошилова, намекая, что хотела получить пятёрку.

Девушка решила связать свою жизнь с журналистикой. После школы она намерена поступить в МГУ или МГИМО, где стоимость обучения в год составляет от 390 тысяч до 600 тысяч рублей.

NEWS.ru писал, что Екатерина Климова во время самоизоляции научила младшую дочку читать. Актриса разместила в Instagram ролик, где 4-летняя девочка сносно читает по слогам небольшие предложения.