StarHit: Успенская ополчилась против журналистки Джугелии из-за интервью StarHit: Успенская требует от Джугелии миллион из-за отказа выпускать интервью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Любовь Успенская

StarHit со ссылкой на источники сообщил, что певица Любовь Успенская требует от журналистки Лауры Джугелии миллион рублей в качестве компенсации за отказ выпустить на своем YouTube-канале интервью с ней. По данным издания, ролик ушел на полку, поскольку в нем артистка оскорбила многих звезд российского шоу-бизнеса.

Успенская вынесла всем мозг, звонила Джугелии, угрожала чуть ли не расправой, мол, той стоит «ходить и оглядываться» после такого отношения. Но и на этом не успокоилась. После подключилась адвокат артистки Елена Сенина. Она пошла дальше — потребовала миллионную компенсацию за то, что ее клиентка, видите ли, потратила столько времени и не получила желаемого результата, — сказал участник съемок.

Адвокат Александр Добровинский ранее рассказал, что продюсер Иосиф Пригожин пострадал из-за конфликта Успенской и певца Филиппа Киркорова. По словам правозащитника, медиаменеджер попытался примирить стороны конфликта, однако у него не получилось. Добровинский отметил, что разговор артистки и Пригожина оказался «неприятным» и во время него певица «наговорила гадостей».

Ранее Киркоров назвал певицу Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница приняла такие подарки за должное и стала «попрошайничать».