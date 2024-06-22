StarHit: молодая невеста Лепса оказалась школьницей StarHit: новая избранница Лепса оказалась выпускницей школы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Григорий Лепс и Аврора Киба

Издание StarHit сообщает, что 18-летняя Аврора Киба, известная в СМИ как новая возлюбленная певца Григория Лепса, закончила 11-й класс и получила аттестат 21 июня. По данным СМИ, девушка закончила Московскую экономическую школу.

Как пишет издание, в МЭШ поступить непросто: необходима рекомендация от кого-либо из учеников, а также один миллион рублей. По информации StarHit, один год обучения в престижном заведении обходится почти в 1,6 млн рублей.

Недавно KP.RU сообщал, что Григорий Лепс сделал предложение руки и сердца 18-летней девушке, которую сначала приняли за студентку МГИМО. Издание со ссылкой на друзей артиста указало, что Аврора пока не дала ответ 61-летнему избраннику.

На Премии МУЗ-ТВ — 2024 61-летний исполнитель хита «Рюмка водки на столе» впервые появился в компании молодой девушки. Юморист Владимир Маркони спросил у исполнителя, считает ли он спутницу невестой. Лепс отметил, что на этот вопрос пока нет четкого ответа, но выразил уверенность, что, «скорее всего, да».

Бабушка 18-летней Авроры Кибы заявила, что свадьба влюбленных состоится только после помолвки и венчания, которых пока не было. В разговоре с журналистами Галина Палилова отметила, что не думает, что бракосочетание Григория Лепса с ее внучкой произойдет скоро.