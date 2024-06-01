«Стареешь назад»: Эмили Ратаковски поразила фанатов фотосессией в Нью-Йорке Эмили Ратаковски опубликовала новую фотосессию на фоне Нью-Йорка

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эмили Ратаковски

32-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски удивила фанатов новой фотосессией, в ходе которой она гуляла по Нью-Йорку в бикини. Фото опубликованы на странице Эмили в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Актриса дополнила образ парой золотых сережек-колец, ожерельем и солнцезащитными очками, а также кроссовками марки Vans. Поклонникам в комментариях фото пришлось по вкусу.

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Город Кини, — подписала она свой пост.

В комментариях к фото, на одном из которых Ратаковски также позирует со стаканчиком кофе, один из поклонников заявил, что Ратаковски «стареет назад», а другой — что при виде этих фото ему нужно «поднять челюсть с пола». Певица Камилла Кабельо также оценила фото, написав, что Эмили на них «самая плохая».

Ранее опубликованные в Сети снимки Ратаковски спровоцировали слухи о ее романе с 37-летним кинорежиссером Ноем Сакко. Пару заметили на улице Нью-Йорка после проведенного романтического ужина. Сакко накинул на плечи модели свою куртку, а на прощание поцеловал в щеку. После расставания с бывшим мужем Себастьяном Бир-Макклардом модель встречалась с несколькими известными мужчинами, такими как Гарри Стайлз, Брэд Питт, Эрик Андре и бывший парень Ким Кардашьян Пит Дэвидсон.