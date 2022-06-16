«Стараюсь, как умею»: Цискаридзе ответил критикам шоу «Сегодня вечером» Цискаридзе ответил на критику недовольных новым ведущим «Сегодня вечером»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе ответил тем, кто критикует программу «Сегодня вечером» с его участием. Ректор академии Вагановой с 9 мая стал ведущим шоу после отъезда из России Максима Галкина, пишет Woman.ru.

Артист балета заявил, что для него в новом амплуа на самом деле ничего нового, так как ведущим он работает с 2001 года, когда его пригласили на Первый канал в программу «Взгляд». Что касается программы «Сегодня вечером», то её вёл не только Галкин. В своё время на шоу были и Андрей Малахов, и Юлия Меньшова — и каждый ведущий делал передачу по своему вкусу и темпераменту.

Что касается критики в свой адрес, то Цискаридзе относится к ней совершенно спокойно, так как у легендарного артиста в роли ведущего есть и свои поклонники.

Я тоже стараюсь делать её так, как умею я. У каждого человека свой характер. Я ни под кого не подстраиваюсь, а просто слушаю, что говорят режиссёр и редактор — над этой программой уже много лет трудится слаженная команда. Я ведь артист балета — мы всегда умеем безукоризненно подчиняться воле режиссёра и хореографа, — отметил народный артист России.

Ранее сообщалось, что зрители высоко оценили выпуск «Сегодня вечером» на Первом канале с Николаем Цискаридзе вместо Галкина. Публика отметила интеллектуальную утончённость артиста и его умение связать передачу, о чём пользователи написали в комментариях к программе.