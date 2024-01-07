«Стало не по себе»: Кучера раскритиковал публичные высказывания Ивлеевой Кучера заявил, что ему стало не по себе от «недалекости» Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Телеведущий и актер Оскар Кучера в новом выпуске шоу «Злые языки» на RuTube высказался о своем отношении к блогеру Анастасии Ивлеевой. Артист отметил, что после просмотра нескольких интервью с девушкой ему стало не по себе от ее «недалекости».

Когда началась вся эта история — рассуждения о членах, какие-то кринжовые истории. <...>Я посмотрел часть интервью и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу, — объяснил Кучера.

При этом актер отметил, что относится к Ивлеевой с уважением. По словам Кучеры, блогер смогла сама себя сделать и трудом добиться успеха. Он добавил, что в этом Ивлеева похожа на певицу Ольгу Бузову, которая также известна своим трудолюбием и упорством.

Помимо этого Кучера оценил творчество молодых артистов. Так, телеведущий сказал, что негативно относится к блогеру Дане Милохину. Кучера отметил, что тиктокер не нравится даже его детям.

Он для меня за пределами добра и зла — это днище. Бесталанный, безголосый, с абсолютно дурацкими песнями какими-то, — сказал Кучера.

Ранее журналистка Ксения Собчак распространила информацию, что Ивлеева уехала за границу. Эти слухи также появились в ряде других Telegram-каналов.

Однако вскоре Ивлеева опровергла слухи о своем отъезде из России. Она опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречает Рождество с семьей. Девушка сказала, что зимние праздники для нее лучшее время, чтобы отдохнуть, выдохнуть и перезагрузиться.