Стало известно, зачем Меган Маркл набивается в подруги к Тейлор Свифт Daily Express: Меган Маркл пытается подружиться с Тейлор Свифт ради пиара

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Меган Маркл

Жена принца Гарри американская актриса Меган Маркл делает отчаянные попытки подружиться с певицей Тейлор Свифт, пишет Daily Express со ссылкой на слова королевского биографа Кинси Шофилда. По данным издания, герцогиня Сассекская написала исполнительнице рукописную записку с предложением прийти в свой подкаст «Архетипы». Сообщается, что Маркл восхищается менеджментом Свифт и хочет использовать ее пиар-опыт.

Меган Маркл отчаялась подружиться с Тейлор Свифт, чьим личным маркетингом она восхищается. Меган стремится черпать вдохновение у певицы и хочет быть похожей на нее. Тейлор превратилась из злодейки в героя, вероятно, Меган смотрит на эту трансформацию и думает: «Как я могу сделать что-то подобное?» Недавно Меган посетила концерт Тейлор Свифт в Лос-Анджелесе, позаботившись, чтобы журнал People написал о ее посещении, — сообщает издание.

Ранее экс-журналист BBC Том Боуэр в интервью газете Daily Mail заявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских. Скандальной королевской паре нужно запретить доступ в Букингемский дворец, считает он.

Боуэр отметил, что в США у Гарри и Маркл нет источников дохода или крупных контрактов с Голливудом, поэтому им сложно вести роскошный образ жизни. Герцогу и герцогине Сассекским попросту больше нечем удивлять американцев, добавил он.

Возвращение Гарри в Лондон к больному раком отцу журналист назвал циничной уловкой. Таким образом принц хочет показать себя хорошим сыном.