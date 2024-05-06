Стало известно, за что Масляков выгнал Гарика Харламова из КВН Продюсер Тевосова: Масляков выгнал Харламова из КВН из-за концерта на стороне

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Александр Масляков

Экс-продюсер шоу «Вечерний Ургант» и Comedy Woman Диана Тевосова в интервью YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказала, что несколько лет назад ведущий КВН Александр Масляков выгнал юмориста Гарика Харламова из шоу из-за несогласованного выступления на стороне. По ее словам, Харламов подвел всю команду и Масляков запретил ему принимать дальнейшее участие в съемках телевизионных игр. Тевосова назвала поведение Харламова некорректным.

Гарик поступил не очень корректно. Минуя Александра Васильевича [Маслякова], он принял решение, которое коснулось нас всех. Он дал концерт, который не согласовал с АМИКом. В итоге было принято решение идти дальше без него. Масляков сказал, что его не будет в игре. КВН — это была единственная [юмористическая] передача на тот момент. Таким образом команда лишилась своего главного игрока, — пояснила Тевосова.

Ранее продюсер Павел Рудченко предположил, что идеальной заменой Александру Маслякову — старшему в качестве ведущего КВН стал бы комик Гарик Харламов. По его мнению, юморист дорос до такой должности.

Ранее сын телеведущего Александр Масляков — младший заявил, что отец продолжит вести игры «Клуба веселых и находчивых». Он опроверг информацию, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.