Стало известно, за что и когда Макаревич возненавидел Россию Продюсер Рудченко: Макаревич возненавидел Россию в 2014 году из-за амбиций

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Андрей Макаревич

Певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) возненавидел Россию в 2014 году из-за личных амбиций, высказал мнение в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он напомнил, что во время Майдана артист выступал на концертах в поддержку украинской власти. Таким образом продюсер прокомментировал недавний разговор артиста с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонившими ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Отношение Макаревича к России сложилось еще во время Майдана в 2014 году, когда он тоже участвовал в концертах в поддержку украинской власти, был единомышленником русофобской киевской власти. Не знаю, ненавидит ли он всех россиян, но он точно не поддерживает РФ, не хочет видеть Россию сильной, ему важны личные амбиции, — пояснил продюсер.

По словам Рудченко, Макаревич хотел бы жить в слабой прозападной России, где будет возможность работать «за западные деньги». Продюсер подчеркнул, что Макаревич является эгоистом.

Наверно, в слабой России ему хотелось бы жить, в прозападной России, где за западные деньги можно поработать и в России. Как говорится, в мутной воде легче рыбу ловить. Думает, что так ему проще будет развиваться. Такие люди — эгоисты, — заключил продюсер.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) обсудили с Макаревичем возможность возвращения певца в Россию от имени президента Украины Владимира Зеленского. В ходе розыгрыша музыкант пожелал Киеву победы. Он также не исключил, что поможет ВСУ в будущем.