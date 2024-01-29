Стало известно, во сколько обошелся Клаве Коке отдых на Мальдивах «Страсти»: отдых на Мальдивах обошелся Клаве Коке минимум в 2,5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Клава Кока

Отдых на Мальдивах обошелся певице Клаве Коке минимум в 2,5 млн рублей, пишут «Страсти». Издание отмечает, что артистка остановилась в отеле Kuda Villingili Maldives. Исполнительница улетела отдыхать несколько дней назад вместе с членами своей семьи: сестрой, бабушкой и дедушкой.

На территории отеля есть теннисные корты, велодорожки, фитнес-центр, детский клуб и виллы, где останавливаются гости. Для себя и своей семьи Кока выбрала резиденцию с бассейном. Площадь апартаментов составляет 664 кв м. В резиденции есть четыре отдельные спальни, две гостиные, четыре ванные комнаты, терраса и персональный выход к океану.

Как уточняет издание, неделя отдыха в резиденции составляет от 2,5 млн рублей. При этом проживание в отеле с системой питания «все включено» обойдется в 3,5 млн рублей.

Звезда Comedy Club Павел Воля ранее заявил, что на свой самый крупный гонорар от выступления на корпоративе смог купить машину. В авторской программе комик пояснил, что это произошло очень давно, кроме того, автомобиль был подержанным.

Жена певца Олега Газманова Марина до этого ответила своим подписчикам, что артист никуда не исчез, а отправился вместе с ней отдыхать за рубеж. Она подчеркнула, что с ними «ничего не случилось».