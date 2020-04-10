Стало известно, во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной

https://static.news.ru/photo/9c5c179c-7b3c-11ea-8f32-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Надежда Бабкина, которая была госпитализирована в больницу с пневмонией, до сих пор находится в медикаментозной коме.

Журналисты «Комсомольской правды» выяснили , сколько стоит содержание артистки в больнице.

Известно, что Бабкина находится в закрытом инфекционном боксе в частной клинике. Сутки пребывания здесь обходятся в среднем в 25 тысяч рублей за размещение в палате повышенного комфорта. По прибытии родственники певицы заплатили аванс порядка 300 тысяч рублей, часть которых они смогут вернуть после выписки, исходя из полученных услуг.

Ранее NEWS.ru писал, что Надежда Бабкина введена в искусственную кому. Анализы на коронавирус у артистки отрицательные, но врачи диагностировали у неё обширную двустороннюю пневмонию. Родные певицы тщательно скрывают информацию, молодой бойфренд Бабкиной Евгений Гор буквально накануне тревожных известий уверял, что певица якобы сидит дома и занимается хозяйством.