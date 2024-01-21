Стало известно, во сколько Долиной обошелся январский отпуск на Мальдивах НТВ: певица Долина потратила на январский отпуск на Мальдивах 2 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отпуск на Мальдивах для народной артистки РФ Ларисы Долиной вместе с внучкой Александрой и дочерью Ангелиной обошелся в 2 млн рублей, передает НТВ. Семейство отдыхало на острове Манафару в течение 11 дней в январе.

По данным телеканала, певица арендовала виллу на территории пятизвездочного отеля. В распоряжении членов семьи был бассейн и собственный выход к пляжу. Во время отдыха 68-летняя артистка занималась рыбалкой и снорклингом — подводным плаванием на малой глубине.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, Долина с точки зрения вокала не имеет равных на российской сцене. По его мнению, ее отличают впечатляющие данные голоса и манера исполнения.

В конце прошлого года Долина заявила, что не против творческого сотрудничества с молодыми исполнителями. Артистка, в частности, упомянула Ваню Дмитриенко.

Также в январе на Мальдивах побывала и балерина Анастасия Волочкова. Вернувшись с отдыха, она заявила, что своим творчеством она светит для России. При этом корреспондент Telegram-канала SHOT задал ей вопрос о злоупотреблении алкоголем, на что балерина ответила матом. Охранники Волочковой использовали фонарики, чтобы помешать видеосъемке. Включенные приборы они направляли на объективы смартфонов.