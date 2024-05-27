Стало известно, в каком городе SHAMAN проведет второй концерт за полгода SHAMAN намерен выступить с концертом в Кургане второй раз за полгода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посетит с концертом город Курган второй раз за полгода. Согласно информации на официальном сайте исполнителя, мероприятие должно состоятся в сентябре.

В прошлый раз музыкант проводил концерт в указанном городе 8 февраля. Второй раз выступление планируется провести вечером 27 сентября в Курганской областной филармонии. Судя по данным на сайте продажи билетов, большая их часть уже продана.

Ранее депутат Государственной думы России Сергей Колунов заявлял, что в школьную программу песни SHAMAN, Олега Газманова и группы «Любэ» могут войти уже с сентября 2024 года. По его словам, эту инициативу необходимо обсудить с экспертами образовательной отрасли. Парламентарий отметил, что нужно пригласить представителей учительского и родительского сообществ, профильных ведомств и экспертов, чтобы рассмотреть эту инициативу.

До этого Сергей Колунов рассказал, что по просьбам граждан школьную программу по музыке следует дополнить композициями патриотической направленности современных исполнителей, в том числе SHAMAN (Ярослава Дронова), Олега Газманова и Николая Расторгуева. По его словам, соответствующее обращение он направил министру просвещения России Сергею Кравцову. Депутат выразил уверенность, что изучение патриотических песен, в том числе современных, созданных после начала СВО, привьет детям чувство любви к Родине и гордости за нее.