Стало известно, состоится ли гастрольный тур находящегося в СИЗО Шарлота Адвокат Лапузин: у меня нет информации, что Шарлот освобожден из СИЗО

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Эдуард Шарлот

Адвокат исполнителя Шарлота Алексей Лапузин заявил RTVI, что гастрольный тур певца на его личной странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) анонсировали иные лица, которые имеют пароль от аккаунта. Молодой человек продолжает находиться в СИЗО, и информации о его освобождении никакой нет.

У меня нет информации о том, что Эдуард освобожден. Полагаю, что это не так, так как в противном случае я знал бы об этом. Иные лица имели доступ к странице Эдуарда, когда он находился в Армении, о чем мы сообщали следователю. Видимо, имеют и сейчас, — сказал адвокат.

В гастрольном туре значатся Самара (1 июля), Тольятти (3 июля), Саратов (4 июля). Также Шарлот заявил о планируемых концертах в Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. В комментариях поклонники поздравляют артиста с освобождением.

На Шарлота заведены уголовные дела по пяти статьям. Последнее — по статье «Унижение достоинства человека по признакам национальности с угрозой применения насилия с использованием сети „Интернет“» — завели в конце мая. Причиной стала давняя публикация Шарлота в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в которой он якобы угрожает русскоязычной аудитории.