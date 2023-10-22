Стало известно, сколько заработают звезды на новогодних корпоративах KP.RU: Киркоров, Гагарина и Лепс стали самыми дорогими артистами на корпоративы

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Григорий Лепс

Самыми дорогими артистами на корпоративы стали Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина, пишет «Комсомольская правда». Цена их выступлений начинается от 7 млн рублей. Основную роль при формировании гонорара играет популярность.

Этот рынок сейчас не восстановится полностью до тех объемов, которые были до пандемии. Многие теперь экономят на развлечениях. Но часть артистов очень загружены работой и сейчас — концертные туры, телесъемки и мероприятия. А последние две недели декабря и январские праздники они же будут зарабатывать на новогодних «заказниках», — рассказал изданию продюсер Илья Саглиани.

Не теряют популярности и звезды 90-х и «нулевых»: «Дискотека Авария», «Руки Вверх!», «Иванушки» с высокими гонорарами. Также востребованны Дмитрий Маликов и Владимир Кузьмин, но с более скромными вознаграждениями. При этом публика хочет видеть артистов с четкой патриотической позицией. Если Григорий Лепс и Николай Басков всегда были востребованны, то интерес к Владимиру Преснякову увеличился в несколько раз после его признания на сольном концерте в том, что часть выручки певец отдает в поддержку ребят на передовой.

Гонорары Любови Успенской, Клавы Коки, Сосо Павлиашвили варьируются от двух до трех миллионов рублей. Николай Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Леонид Агутин, Shaman, Анна Асти, Зиверт, Владимир Пресняков, Михаил Шуфутинский, Жанна Агузарова, «Руки Вверх!», «Чайф», «Дискотека Авария», «Иванушки International» могут заработать от 3,5 до пяти миллионов. Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Баста и Полина Гагарина получат до 10 миллионов.

Ранее были названы доходы знаменитостей, которые покинули Россию. Например, Дмитрий Назаров до отъезда во Францию получал не только зарплату и пенсию, но и гонорар в размере 150 тысяч рублей за выход на сцену.